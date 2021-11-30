Patronlardan ekonomik kriz isyanı: Finansman bulamıyoruz
Üretim araçlarına sahip patron kesiminin temsilcileri, finansmana erişimde sıkıntı yaşadıklarını ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğu Bloomberg HT’ye finansmana erişimde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Uzun vadeli kredileri maalesef alma şansımız yok. Kamu bankaları pandemide önemli bir rol oynadılar. İhtiyacı olanlara KGF destekleri ile destek oldular ama uzun vadeli fonlara özellikle büyük yatırımlarda ihtiyacımız var. Bizim tabii ki talebimiz faizlerin düşmesi yönünde ama başka bir maliyet olmadan bunu yapabiliyor olmamız lazım. Yatırım ortamı için çok ideal bir zamanda değiliz” dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğu ise, “İmalatçı kazancını faize vermek istemiyor. Sıkıntılı zamanlarda kullanmak istiyor. Krediye erişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte eksiklik ve aksaklıklar olabiliyor. Daha önceleri banka genel müdürlerine söylüyorduk; 'Yüzde 300 teminat ile veriyorsunuz' diye, bunu kabul etmiyorlardı. Bir de bankada marj uyguluyorlar. Bu da arkadaşlarımızı zorluyor. KGF ile bunu aşmaya çalıştılar. Bu paralar piyasaya akmak yerine bankadaki diğer borçlara gitti. Daha iyimser bir KGF’nin sunulması piyasayı hareketlendirecek, beraberinde yaşadığımız olumsuzlukları da telafi edecektir. İnsanlar ellerindeki malı satmaktan korkuyor çünkü yerine aynısını koyamayacaklarını düşünüyorlar” diye ekledi.
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