Patronlardan ortak karar: İşçilere ek ödeme yapılacak
Kahramanmaraş'ta bazı iş insanları, çalışanlarına destek amacıyla 3 ay boyunca yaklaşık 500 lira ek ödeme yapacak.
Derinleşen hayat pahalılığı karşısında işçi ücretlerinin açlık sınırının da gerisine düşmeye başlaması patronları harekete geçirdi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, piyasada yükselen fiyatlardan dolayı işçilerine destek olmak isteyen iş insanlarının 'ek ödeme' kararı aldığını belirtti.
Balcıoğlu, bu kapsamda "her firmanın kendi gücü ölçüsünde işçilerine destek vereceğini, ortalama rakamın aylık 500 lira olduğunu, daha yüksek ya da düşük verenlerin de olabileceğini" ifade etti.
Salgın dönemiyle birlikte ekonomide bazı olumsuzlukların yaşandığını aktaran Balcıoğlu, "Ülke ekonomisine yansıyan bu olumsuzluklar, insanların günlük hayatlarında mutsuzluklara sebep oluyor. Biz her zaman birlikte olduğumuz zaman başarılıyız. O yüzden ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuk. Çalışanlarımızla bir bütün olup, her şeyi paylaşabileceğimize karar verdik ve destek olalım istedik. Kasım, aralık ve ocak ayını kapsayacak şekilde işletmelerimizin büyük bir bölümü işçilerin maaşlarına destek olmak amacıyla herkes kendi ölçüsünce bir ödeme yapacak." diye konuştu.
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