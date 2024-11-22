Pazara arabayla gelen yok, eldeki torbalar da boş

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı tüketici enflasyonuna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48.58, aylık yüzde 2.88 arttı. Hayat pahalılığın her geçen gün arttığı Türkiye’de yurttaş yolu giderlerini kısmakta buldu. Eskiden pazar arabalarıyla gelinen pazarlara poşetlerle gelen vatandaş o poşetleri de dolduramadı. Pazar esnafı da tüketici kadar dertli. İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, son dönemde yaşanan gıda fiyatlarındaki artışın, pazarcı esnafı ve tüketiciler arasında ciddi zorluklara yol açtığını söyledi. Enflasyon ve hava koşullarının etkisiyle gıda fiyatlarının daha da düşmesini öngörmediğini belirten Erişen, özellikle domates gibi temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının devam edeceğini aktardı. Alım gücünün gün geçtikçe düştüğünü belirten Erişen, “Yurttaşlar ucuz olan ürünü arıyorlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, imkanlarımız dahilinde katkı koymaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“ÜRÜNÜ DÖRDE BÖLÜYORUZ”

Pazar esnafı da artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. “Kâr etmiyoruz” diyen pazarcı “Bazı müşteriler sadece yarım kilo alabiliyor. Zaten insanlar alım gücü düştü. Sebzeleri bırakın ikiye bölmeyi bazen dörde bölüp satıyoruz ki insanlar alabilsin” dedi. Kış aylarıyla beraber kış sebzelerinin fiyatlarının düşmesi beklenirken karnabahar, lahana, brokoli gibi sebzelerin yanına yaklaşılmıyor. Pazarcı, “Mevsiminde olması gereken fiyat 20-30 TL. Karnabaharın fiyatı şu an 100 TL. Yüksek vergiler, kiralar, su faturası derken işleri çok zorlaştırıyor. Ama yine de insanların cebine fazla para girmediği için biz de onlara daha uygun fiyatlar sunmaya çalışıyoruz. Ancak bu da bizim için sürdürülebilir olmuyor” şeklinde konuştu.

"EMEKLİ PATATES BİLE ALAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “emekli yılı” ilan ettiği 2024 yılında 12 bin 500 TL ile hayatta kalma mücadelesi veren emekliler akşam saatlerinde pazara giderek ucuz ürün arıyor. “Bir karnabahar bile 100 lira olmuş” diyen bir emekli yurttaş, “İstediğimizi almakta zorlanıyoruz, eskiden meyve alabiliyorduk artık patates alırken düşünüyoruz” diye konuştu. Emekli maaşlarının yaşam giderlerini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten başka bir emekli yurttaş da “İhtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz” şeklinde isyan etti. Başka bir yurttaş ise pazara eskiden pazar arabasıyla geldiğini şimdi ise torbalarını zor doldurduğunu anlattı.