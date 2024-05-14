Yayınlanma: 14.05.2024 - 22:54

Güncelleme: 14.05.2024 - 22:55

Pegasus Havayolları'nın Nisan 2024 trafik sonuçları açıklandı. Misafir sayısında ve doluluk oranında artış gözlemlendi.

Pegasus Havayolları Nisan 2024 Trafik Verileri: Yüzde 22 Artış Kaydedildi

Pegasus Havayolları, Nisan 2024 trafik sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, misafir sayısı ve doluluk oranında önemli artışlar kaydedildi.

Pegasus Havayolları'nın açıkladığı trafik sonuçlarına göre, Nisan 2024'te taşınan toplam yolcu sayısı 2.92 milyon olarak gerçekleşti ve bu, önceki yılın aynı dönemine göre %22'lik bir artışı işaret ediyor. Ocak-Nisan 2024 dönemi ise %27'lik bir büyüme ile toplam 10.99 milyon yolcuya ulaşıldı.

Öne Çıkan Veriler

Misafir Sayısı: 2.92 milyon (Nisan 2024), %22 artış

2.92 milyon (Nisan 2024), %22 artış Doluluk Oranı: %88.3, 7.8 puan artış

%88.3, 7.8 puan artış Arz Edilen Koltuk Kilometre (ASK): 5.150 milyon km, %9 artış

İç Hatlar

İç hatlar segmentinde de dikkat çekici artışlar kaydedildi. Nisan 2024'te iç hat yolcu sayısı 1.13 milyon oldu ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %37'lik bir artışı ifade ediyor. İç hatlardaki doluluk oranı ise %91.4 olarak açıklandı.

Dış Hatlar

Dış hatlar segmentinde ise taşınan yolcu sayısı 1.79 milyon olarak gerçekleşti ve bu, %14'lük bir artışa karşılık geliyor. Dış hatlarda doluluk oranı ise %86.4 olarak kaydedildi.

Karbon Emisyon Verileri

Pegasus Havayolları, karbon emisyonu verilerini de güncelledi. Nisan 2024'te karbon emisyonu gram/RPK değeri 57.2 olarak hesaplandı. Bu değerin önceki yıllarla karşılaştırıldığında belirgin bir iyileşme gösterdiği belirtiliyor.