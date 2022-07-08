Pegasus'ta yemek kartı ile ödeme dönemi
Havayolu şirketi Pegasus iç hatlar uçuşlarında uçak içinde yaptığı satışlarda artık yemek kartı ile ödeme kabul edecek.
Yurtiçi seyahatlerinde Pegasus Hava Yolları’nı tercih eden MultiNet'liler, uçuş sırasında Pegasus Cafe’den satın aldıkları uçak içi ikramları MultiNet yemek kartıyla ödeyebilecek.
Tatil sezonunun açılması ve Kurban Bayramı’nın başlaması ile birlikte, seyahat planlarında Pegasus Hava Yolları’nı tercih eden MultiNet kart sahipleri, uçuşları boyunca MultiNet yemek kartlarından yapabilecek. Yurtiçi seyahatlerinde Pegasus Hava Yolları’nı tercih eden MultiNet’liler; Pegasus Cafe’nin iç hatlar menüsünden uçuşları boyunca alışveriş yapma imkanına sahip oldular.
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