Penetrasyon oranı yüzde 2.3’e ulaştı!

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkanı Uğur gülen, sektördeki penetrasyon oranını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00
Penetrasyon oranı yüzde 2.3’e ulaştı!
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TSB Başkanı Uğur Gülen, kur belirsizliği, ekonomik dalgalanma ve Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı hasar ve artan reasürans maliyetleriyle 2023 yılının çok zor geçtiğinin altını çizerek “Sektörümüz, verdiği teminat ve ödediği tazminatlarla ülkemizin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdi” dedi.

Aktif büyüklüğün 1.4 trilyon lirayı aştığını da belirten Gülen şöyle devam etti: “En öncelikli konumuz olan sigorta penetrasyon oranımız son 10 yılda ilk kez yüzde 2.3’e ulaştı. Yüzde 3 hedefimize doğru hızla ilerliyoruz.”


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