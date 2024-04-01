Penetrasyon oranı yüzde 2.3’e ulaştı!
Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkanı Uğur gülen, sektördeki penetrasyon oranını Cumhuriyet'e değerlendirdi.
TSB Başkanı Uğur Gülen, kur belirsizliği, ekonomik dalgalanma ve Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı hasar ve artan reasürans maliyetleriyle 2023 yılının çok zor geçtiğinin altını çizerek “Sektörümüz, verdiği teminat ve ödediği tazminatlarla ülkemizin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdi” dedi.
Aktif büyüklüğün 1.4 trilyon
lirayı aştığını da belirten Gülen
şöyle devam etti: “En
öncelikli konumuz olan
sigorta penetrasyon
oranımız son 10
yılda ilk kez yüzde
2.3’e ulaştı. Yüzde 3
hedefimize doğru hızla
ilerliyoruz.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Bahçeli'den ilk yorum!
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- İYİ Parti'de art arda istifalar...
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?