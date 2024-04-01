Penetrasyon oranı yüzde 2.3’e ulaştı!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 21:59

TSB Başkanı Uğur Gülen, kur belirsizliği, ekonomik dalgalanma ve Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı hasar ve artan reasürans maliyetleriyle 2023 yılının çok zor geçtiğinin altını çizerek “Sektörümüz, verdiği teminat ve ödediği tazminatlarla ülkemizin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdi” dedi.

Aktif büyüklüğün 1.4 trilyon lirayı aştığını da belirten Gülen şöyle devam etti: “En öncelikli konumuz olan sigorta penetrasyon oranımız son 10 yılda ilk kez yüzde 2.3’e ulaştı. Yüzde 3 hedefimize doğru hızla ilerliyoruz.”

