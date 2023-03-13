Perakende satışlar yılın ilk ayında arttı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:31

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:31

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2023 dönemine ait Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42.4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23.6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5.4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2.1 arttı.

PERAKENDE CİRO ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123.7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 118.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 140.8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 84.6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4.0 arttı.

ALTERNATİF YÖNTEMLER KULLANILDI

TÜİK’ten yapılan açıklamada endeksler hesaplanırken deprem bölgesinde 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı belirtildi.

Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 6.25 oldu.