Petrol fiyatında yükseliş

02 Kasım 2022 Çarşamba, 13:26

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artarak 95,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,47 dolardan alıcı buldu. Dün 95,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 530 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 267 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlarda yükselişe neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.