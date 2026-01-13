Petrol fiyatları 2 ayın zirvesine tırmandı: Enerjide yeni kriz kapıda!

Ham petrol fiyatları, İran’da haftalardır süren ve ülke geneline yayılan sivil huzursuzluğun arz riskini artırmasıyla sert yükseldi. Analistler, Batı Asya’daki gelişmelerin küresel petrol piyasasında yeni bir dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekiyor.

FİYATLAR İKİ AYIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Salı günü saat 09.50 itibarıyla Brent vadeli petrol fiyatı yüzde 1,9 artışla varil başına 65,08 dolara yükseldi. Bu seviye, önceki seansta görülen iki aylık zirveye yakın seyretti.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 2,4 artışla 60,74 dolara çıktı ve seans içinde 8 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gün içinde 60,73 dolara kadar yükselen WTI, şu sıralarda 60,38 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

WTI fiyatı 8 Ocak’ta 56,08 dolar seviyesinde bulunurken, o tarihten bu yana yüzde 8,29’luk bir artış kaydetti.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR ARZ ENDİŞESİNİ BÜYÜTTÜ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üreticilerinden biri olan İran, son yılların en geniş çaplı hükümet karşıtı gösterileriyle karşı karşıya. BCA Research, İran’daki gelişmelerin petrol arzı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

BCA Research analistleri 12 Ocak tarihli notlarında, mevcut protestoların 2019–2020 dönemindeki gösterileri geride bıraktığını ve 2022–2023 sürecindeki eylemlerin boyutuna yaklaştığını belirtti.

Analistler değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

Bu protestoların iki nedenden dolayı çok daha fazla tırmanmasını bekliyoruz. Rejim son on yılda halk nezdinde güvenilirliğini kaybetti. Ayrıca muhalif siyasi güçler, Yüce Lider Ali Hamaney’den sonra yaklaşan liderlik değişimi sırasında hükümete erişim için nesilde bir kez gelen bir fırsata sahip.

ASKERİ GERİLİM VE TEHDİTLER RİSKİ ARTIRIYOR

Huzursuzluğun farklı sosyal sınıflara ve ülkenin uzak bölgelerine yayılmasıyla birlikte, ABD ve İran arasında askeri söylemler de sertleşti. ABD, İran’ı protestoculara karşı güç kullanmaması konusunda uyarırken, zarar gören protestocuları “kurtaracağını” öne sürdü.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail’i kendisine karşı harekete geçmemeleri konusunda tehdit ederek yalnızca ABD üslerini değil bölgesel deniz taşımacılığını da hedef alabileceğini açıkladı.

YENİ ZİRVE SENARYOSU VE AKARYAKIT RİSKİ

Ham petrol fiyatları 20 Haziran 2025’te 73,96 dolar seviyesini görmüştü. WTI’ın 8 Ocak’taki 56,08 dolarlık seviyesinden yeniden 73,96 dolara yükselmesi halinde, yüzde 31,88’lik bir artış ortaya çıkacak. Bu senaryo, akaryakıt ve enerji fiyatlarında sert yükseliş ihtimalini güçlendiriyor.

BCA Research değerlendirmesinde şu ifadeye yer verdi: