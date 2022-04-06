Petrol fiyatları artarken ABD harekete geçti: 120 milyon varil petrolü serbest bırakacak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol fiyatlarını düşürmek için 120 milyon varil petrolü serbest bırakacak; bunun yarısını ABD, diğer yarısını da diğer üyeler karşılayacak.
Avrupa Birliği'nin şu aşamada Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme almaması petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasına yol açtı.
ABD ham petrolü ve Brent petrol fiyatlarında kararın ardından düşüş sınırlandı. ABD ham petrolü 102 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 106 dolarda seyrediyor.
ABD'DEN HAMLE
Bloomberg muhabirinin Twitter'dan bildirdiği haberde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol fiyatlarını düşürmek için 120 milyon varil petrolü serbest bırakma kararı aldı. Petrol masrafının yarısını ABD, diğer yarısını da diğer üyeler karşılayacak.
Piyasaya sürülecek ilave petrolün ABD tarafından karşılanacak kısmı, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha evvel açıkladığı 180 milyon varil petrolün bir kısmını oluşturacak.
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