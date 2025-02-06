Petrol fiyatları yılbaşındaki seviyeye geriledi! Çıkış kısa sürdü: Stok artışı etkisi gözlemlendi...

Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:12

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:12

Ham petrol fiyatları, 23 Aralık'tan itibaren yükselerek 15 Ocak'ta 80,44 dolar seviyesine tırmanmıştı. Ancak 6 Şubat 2025 tarihi itibarıyla fiyatlar 71,46 dolara gerileyerek, yeni yıla başladığı 72,03 dolar seviyesinin altına indi.

ABD'NİN PETROL STOKLARI FİYATLARI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarında kısa süreli bir artış, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun mart ayı için yaptığı resmi satış fiyatını 2,4 dolar artırmasının ardından yaşandı. Bu artış, piyasa tahminlerinin üstünde gerçekleşti ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu adımın arz yönlü baskılara ve artan jeopolitik endişelere karşılık yapıldığını belirtiyor.

Ancak, ABD'de petrol stoklarının arttığını gösteren veriler, fiyatların düşmesine neden oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık rapora göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 8 milyon 700 bin varil artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldi. Beklentiler ise bu stok artışının yalnızca 5 milyon 25 bin varil olacağı yönündeydi. Bu durum, talebin azaldığını ve petrol fiyatlarının artışının kısıtlandığını gösterdi.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI VE PETROL FİYATLARI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararını 1 ay süreyle ertelemesi, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.