Petrol fiyatları Ortadoğu durgunluğu ve Japonya'daki siyasi değişimle düşüşte

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:01

Petrol fiyatları Ortadoğu'daki durgunluk ve Japonya'daki iktidar partisinin parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesiyle birlikte geriledi. Japon yeni, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) hafta sonu yapılan seçimlerde 2009'dan bu yana en zayıf sonucunu almasının ardından Pazartesi günü dolar karşısında yüzde 0,9 düşerek 153,88 seviyesine indi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ DÜŞERKEN JAPONYA'DA SEÇİMLER SONUÇLANDI

Brent ham petrol vadeli işlemleri İsrail'in İran'a yönelik füze saldırısının enerji arzını etkilememesi ve bu saldırının İran'daki füze fabrikalarına odaklanmasının ardından yüzde 5 düşerek varil başına 71,99 dolara geriledi. Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun 215 alt meclis sandalyesi kazandığını duyurdu. Ancak bu sayı çoğunluk için gereken 233'ün altında kalıyor.

Yatırımcılar, yeni kurulacak hükümetin ekonomi politikalarında değişiklikler yapabileceği düşüncesiyle yen üzerindeki baskının artabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs analistleri, "İktidardaki koalisyonun gücünün azalmasıyla birlikte mali genişleme yönünde baskı oluşma olasılığı artabilir" ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP'IN BAŞKANLIK İHTİMALİ DOLARI ARTIRDI

Döviz piyasasında ise ABD ekonomisindeki güçlenme işaretleri ve Donald Trump'ın başkanlık ihtimali, geniş döviz piyasalarının istikrarlı bir seyir izlemesine yol açarak doların son iki buçuk yılın en büyük aylık yükselişine doğru ilerlemesine neden oldu.

ABD'deki 1 Kasım istihdam raporu, yatırımcıların beklediği güçlü ekonomik verilerin faiz indirimleri üzerindeki etkisini değerlendireceği bir dönemde açıklanacak. Ayrıca, Avrupa ve Avustralya'da da enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan altın ise ons başına 2.736 dolarla bu seviyelerin hemen altında işlem görüyor.