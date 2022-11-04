Petrol fiyatları yükselişte: Brent petrol ne kadar oldu (4 Kasım 2022)
Petrol, yatırımcıların küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin kalıcı endişelere karşı enerji arzı için sıkılaşan görünümü tartmasıyla yükseldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,65 dolardan işlem görüyor.
ABD ham petrolü perşembe günü yüzde 2 düştükten sonra varil başına 89 dolara yükseldi. OPEC+ ittifakı, bu aydan itibaren üretimde önemli kesintiler yapacak ve bunu Aralık ayından itibaren Rusya'nın ham petrol akışına yönelik Avrupa Birliği yaptırımları izleyecek. Küresel bir dizel sıkıntısı da arz sıkıntılarına katkıda bulunuyor.
Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,09 artarak 96,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,19 dolardan alıcı buldu.
RUSYA'NIN PETROL İHRACATINDA SABİT FİYAT UYGULAMASI
Petrol fiyatlarının yükselişinde, Rusya'nın petrol ihracatına sınır getirilmesi ve G7 ülkelerinin Rusya'nın petrol ihracatında sabit fiyat uygulayacak olması etkili oldu.
Aralıkta petrol ambargosunun uygulamaya başlamasıyla birlikte küresel ham petrol arzında azalma beklentisi de fiyatların yükselişini destekledi.
Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu şubatta petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.
Öte yandan, Çin'in "sıfır Covid-19" politikasının sebep olduğu ekonomik yavaşlamanın etkisiyle ülkedeki ham petrol talebinin düşmesi ve küresel resesyon endişelerinin artması, petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gitmiş ve İngiltere Merkez Bankası da dün, İngiltere'nin resesyona girdiğini, ülke ekonomisinin iki yıl daha büyümeyebileceğini öngördüğü konusunda uyarıda bulunmuştu.
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