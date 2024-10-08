Petrol fiyatlarında artış beklentisi: İsrail'in İran'a olası saldırısının etkisi ne olur?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:33

Hedge fon yöneticisi Pierre Andurand, İsrail’in İran’ın ihracat tesislerine saldırması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 10 ila 15 dolar artabileceğini ifade etti.

PİYASADA OLASI ETKİLER

New York'ta Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Andurand, bu tür bir saldırının günlük yaklaşık 1,7 milyon varilin piyasadan çekilmesine yol açabileceğini belirtti. Günde 100 milyon varil ticaret yapılan piyasalarda, 1,7 milyon varilin kaybı büyük bir değişim yaratmasa da, küresel arzı sıkılaştırmak ve vadeli işlem fiyatlarını yükseltmek için yeterli bir etken olacağını vurguladı.

DÜŞÜK STOKLARIN RİSKLERİ

Andurand Capital Management’ın emtia odaklı yöneticisi olan Andurand, “Kısa vadede stokların düşük olması, fiyatların yükselmesine neden olabilecek bir risk taşıyor” dedi.

ORTA VADEDE PİYASA EĞİLİMLERİ

Talep artışındaki yavaşlama ve dünya genelindeki arz artışı ile piyasanın orta vadede ‘düşüş eğiliminde’ olacağını belirten Andurand, OPEC+'nın şimdilik durdurulan üretimi yeniden başlatmasına gerek olmadığını dile getirdi.

YATIRIMCILARIN ENDİŞELERİ

Petrol piyasasında yatırımcılar, geçen haftaki füze saldırısının ardından İsrail’in İran’a karşı misilleme yapma olasılığını dikkatle izliyor. Bu bölge, küresel ham petrol arzının üçte birini sağlamaktadır ve Başkan Joe Biden, İsrail’i Tahran’ın petrol sahalarına saldırmaktan caydırmaya çalışıyor.