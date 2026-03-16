Petrol fiyatlarında 'Hürmüz' alarmı: Brent 105 dolar seviyesini aştı!

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli işlemlerde 105,22 dolar seviyesine ulaştı. Cuma günü 103,95 dolara kadar çıkan Brent, günü 103,14 dolardan kapatmıştı. Bugün saat 10.25 itibarıyla Brent petrolde kapanışa göre yaklaşık yüzde 2’lik artış kaydedildi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 99,61 dolardan işlem gördü.

FİYATLARI ARTIRAN JEOPOLİTİK GERİLİM

Fiyatlardaki yükselişte, Batı Asya’da devam eden jeopolitik gerilimin arz endişelerini artırması etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini açıkladı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için çok sayıda ülkeye çağrıda bulunduğunu ve bazı ülkelerin yardıma hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Avustralya ve Japonya, bölgeye gemi gönderme planları olmadığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve İran’a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, CBS’e verdiği röportajda, “Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

IRAK’TA ÜRETİM DURDU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yasadışı milislerin saldırıları nedeniyle bölgedeki petrol ve doğalgaz sahalarında üretimin durduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını açıkladı. Bakanlık, tüm petrol ve gaz sahaları ile rafinelerin hedef alındığını ve üretimin durduğunu vurguladı.

IEA STOKLARI PİYASAYA SUNACAK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), üye ülkelerinin acil durum stoklarından 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulacağını açıkladı. Planlara göre Asya-Okyanusya’daki IEA üyesi ülkeler stokları “hemen” piyasaya sunacak, Amerika ve Avrupa’daki ülkelerin stokları ise ay sonundan itibaren devreye girecek. Stokların yüzde 72’si ham petrol, yüzde 28’i ise petrol ürünlerinden oluşuyor.

Ancak stratejik petrol stoklarının piyasaya sürülmesine rağmen bölgedeki gerilim ve üretim kesintileri, arz endişelerini artırarak Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesine neden oluyor. Teknik olarak Brent petrolde 105,39 dolar direnç, 103,07 dolar destek olarak izleniyor.