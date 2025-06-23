Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Trump İran’ı vurdu piyasada endişeler arttı!

Petrol fiyatları, ABD'nin hafta sonunda İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırı sonrası arz endişelerinin artmasıyla haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrol yüzde 2,49 yükselerek 78,93 dolara çıkarken, ABD ham petrolü de yüzde 2,56 artışla 75,73 dolar seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı “İran’ın ana nükleer tesislerini yok ettik” açıklamasının ardından geldi. Trump, İsrail’in operasyonuna destek vererek Ortadoğu’daki çatışmaları tırmandırırken, Tahran da buna karşılık vereceğini duyurdu.

İRAN’IN TEPKİSİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ FİYATLARI ETKİLİYOR

İran, OPEC içinde üçüncü büyük ham petrol üreticisi konumunda. Piyasalarda, İran’ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği endişesi fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor. Bu boğaz, dünya petrol taşımacılığının kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

GOLDMAN SACHS: BRENT PETROL 110 DOLARI GÖREBİLİR

Goldman Sachs, yaşanan gelişmelerin küresel enerji arzını tehdit ettiğini belirterek petrol fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Banka, Hürmüz Boğazı’nda olası bir kesintinin petrol ve doğalgaz fiyatlarını ciddi şekilde artırabileceğini ifade etti.

Yapılan değerlendirmeye göre, Brent petrolünün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişinin bir ay boyunca yarıya düşmesi ve ardından 11 ay boyunca yüzde 10 daha düşük seyretmesi durumunda kısa vadede 110 dolara kadar çıkabilir.

Goldman Sachs, bu yükselişin ardından fiyatların yeniden dengeye geleceğini ve 2025'in dördüncü çeyreğinde Brent ortalamasının 95 dolar seviyesine oturacağını öngörüyor.

İRAN RİSKİ FİYATLARA YANSIDI, 90 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEMDE

Bankanın analizine göre, piyasalar İran’ın 2025’te Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimalini yüzde 52 olarak fiyatlamaya başladı. Ayrıca İran’ın günlük petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüş olması halinde, Brent fiyatlarının 90 dolar civarına yükselebileceği tahmin ediliyor.