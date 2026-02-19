Petrol fiyatlarında yön yukarı: Varil fiyatı 71 doları aştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 17:53:00
Petrol fiyatları, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gelişmeler piyasalarda risk algısını yüksek tutarken enerji fiyatlarında hareketlilik öne çıkıyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor.

Jeopolitik gerilimler, emtia piyasalarında dalgalanmaya yol açmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasında yapılan görüşmelere rağmen artan tansiyon, enerji varlıklarına yönelik risk algısını yüksek tutuyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. ABD ile İran arasında yürütülen temaslara rağmen sahadaki gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Brent petrol dün 71,52 dolar seviyesine yükseldi. Bugün ise 71,79 dolar seviyesine çıktı.

 

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket ve oynaklık devam ediyor.

