Petrol piyasasında belirsizlik arttı :Brent petrol ne kadar oldu? ( 12 ağustos 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,31 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, enflasyon ve faiz oranı artışlarının küresel ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.
Dün 100,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 99,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,27 dolardan alıcı buldu.
Geçen hafta yaklaşık yüzde 14 değer kaybeden Brent türü petrolün fiyatı hafta boyunca kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 4'ten fazla arttı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıla ilişkin küresel ham petrol talebi öngörüsündeki farklılıklar, piyasalardaki belirsizliği artırarak talep yönlü endişeleri destekledi.
OPEC TALEBİN ARTACAĞINI BELİRTTİ
Yılın ilk yarısındaki küresel ekonomik verilerin salgın sonrası toparlanmaya işaret ettiğinin altını çizen OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak 100 milyon 30 bin varile ulaşacağını belirtti.
IEA ise bu yılki küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 2 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil seviyesinde olacağını öngördü.
HAM PETROL STOKLARI ARTTI
Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.
Öte yandan, Orta Avrupa'ya tedarik sağlayan boru hattından ham petrol akışının yeniden başlaması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.
Brent petrolde teknik olarak 100,97 ile 102,34 dolar aralığının direnç, 95,26 ile 93,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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