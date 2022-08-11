IEA küresel petrol talebinde büyümeye tahminini yükseltti

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:55

IEA bugün yayınladığı Ağustos 2022 Petrol Piyasası Raporu'nda 2022 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminin 380 bin varil/gün artırarak 2.1 milyon varil/güne çıkardı.

Foreks'in haberine göre, enerji üretiminde petrol kullanımının artmasının diğer sektörlerde petrol talebindeki zayıflığı maskelediğini savunan IEA, 2022 ilk çeyrekte 5,1 milyon varil/gün olan küresel petrol talebi artışının dördüncü çeyrekte 100 bin varil/günün altına ineceğini belirtti.

IEA, küresel petrol talebinin 2022'de 99.7 milyon varil/gün ve 2023 yılında 101.8 milyon varil/gün olacağını öngördü.

KUZEY AMERİKA'NIN PETROL ÜRETİMİ İÇİN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ



Küresel petrol arzının temmuzda pandemi öncesindeki 100,5 milyon varil/güne ulaştığını belirten IEA, OPEC+'nın üretiminin 530 bin varil/gün, OPEC+ dışı üretiminde 870 bin varil/gün yükseldiğine dikkat çekti. IEA, küresel petrol arzının yıl sonuna kadar 1 milyon varil/gün daha artacağını tahmin etti.

Rusya'nın petrol üretimi için tahminini yükselten IEA, Kuzey Amerika için üretim beklentilerini işe aşağı çekti.

Rusya'nın yıl başında 8 milyon varil/gün olan petrol ihracatının temmuzda 7,4 milyon varil/güne gerilediğini belirten IEA, temmuzda ihracatın bir önceki aya göre sadece 115 bin varil/gün azaldığına dikkat çekti. Rusya'nın ABD, İngiltere, AB, Japonya ve Güney Kore'ye ihracatının Ukrayna'daki savaşın başından bu yana yaklaşık 2,2 milyon varil/gün azaldığını aktaran IEA, Rusya'nın bu ihracatın üçte ikisini başka piyasalara yönlendirdiğini vurguladı.

Rusya'nın haziranda 21 milyar dolar olan petrol ihracat geliri, hem azalan hacmin hem de düşen fiyatların etkisiyle temmuzda 19 milyar dolara geriledi.