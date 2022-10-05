Petrolün 100 doları aşması bekleniyor
JPMorgan OPEC toplantısından çıkacak kararlar sonrasında petrolün varil fiyatının yeninden 100 doları test edeceğini savundu. Petrol fiyatlarındaki artış beklentisinin Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC+'nın bugün Viyana'da yapılacak toplantısını değerlendiren JPMorgan, OPEC+'nın bir anlaşma olsun ya da olmasın üretimi kısmayı değerlendirdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte petrol fiyatına yeniden 100 dolar/varili test ettireceğini savundu. Petrol fiyatının 100 dolar seviyesini yeninden aşması durumunda Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi ise kaçınılmaz görünüyor.
OPEC+'nın üretimi kısma kararı alması halinde ABD'nin buna karşı adımları olacağını öngören JPMorgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.
JPMorgan, ABD'nin daha önce açıkladığı stratejik rezervlerden 26 milyon varil petrol satışı kararını 2022 dördüncü çeyrek yerine 2023 ilk çeyrekte gerçekleştirmesini beklediklerini de ifade etti.
JPMorgan, dördüncü çeyrekte küresel petrol talebinin 0,9 milyon varil/gün artarak 101, milyon varil/gün seviyesine yükseleceğini tahmin etti.
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