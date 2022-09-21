Petrolün varil fiyatında artış!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda kapanışa göre yüzde 2,11 artışla güne başladı.

AA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:37
Petrolün varil fiyatında artış!
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Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu. Dün 93,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,62 dolar seviyesinde tamamladı. 

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.


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