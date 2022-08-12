Piyasa tahvillerinde bankalar arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor
JPMorgan, rallinin sürdürülebilir olmadığını ve pozisyon azaltılmasını tavsiye ederken Morgan Stanley aksi yönde görüş bildiriyor.
Gelişmekte olan piyasa tahvillerinde yaşanan ralliyle ilgili bankalar arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor.
JPMorgan gelişmekte olan piyasa (EM) tahvillerinde yaşanan rallinin “sürdürülebilir olmadığını” belirterek yatırımcılara bu hareketi pozisyonları azaltmak için fırsat olarak kullanma çağrısı yaparken, Morgan Stanley ise bu görüşün aksini savunuyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Trang Nguyen liderliğindeki JPMorgan stratejistleri tarafından salı günü bankanın müşterilerine gönderilen notta, gelişen piyasalarda dolar cinsi devlet tahvillerindeki toparlanmanın yakın vadede devam edebileceği ancak uzun sürmeyeceği öngörüldü.
Stratejistler, son dönemde yaşanan yükselişin uygun fiyatlı bazı riskli ve daha az likit varlıklarda satış ve hedge amaçlı alımlar için kullanılması gerektiğini belirtti.
“PORTFÖYÜMÜZÜ DAHA DEFANSİF HALE GETİRİYORUZ"
Yakın dönemde hafifleyen resesyon endişelerinin önümüzdeki dönem yeniden yükselmesi riski ve sıkı parasal koşullara işaret edilen notta, gelişen piyasalar için sıkıntıların sürebileceği tahmin edildi. Notta, “portföyümüzü daha defansif hale getiriyoruz” denildi.
Simon Waever liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri ise özellikle de çarşamba günü açıklanan beklenti altı ABD enflasyon verisine işaret ederek, Kasım 2020’den bu yana ilk kez gelişmekte olan ülke tahvillerinde alım tavsiyesinde bulundu.
JPMorgan Romanya, Sırbistan, Endonezya ve Sri Lanka tahvillerinde “alım”; Ermenistan, Barbados, Kosta Rika, Kenya ve Türkiye için “satım” öneriyor. Morgan Stanley ise Mısır, Ukrayna, Kolombiya, Arjantin, El Salvador, Zambiya ve Mozambik tahvillerinde alım zamanı olduğu görüşünde.
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