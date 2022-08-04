JP Morgan yılın kalan bölümünde enflasyonun yüksek kalmasını bekliyor
JP Morgan yıl sonu için yüzde 63.1 enflasyon beklentilerini korurken, son yıllarda olduğu gibi risklerin yukarı yönlü olduğunun altını çizdi.
JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun sürpriz şekilde aylık yüzde 2.4 artışla marjinal olarak aşağı yönlü olduğunu belirterek küresel fiyatlardaki düşüş yerel enerji fiyatlarında aylık düşüşlere neden olurken, geri kalan tüm alt kategorilerde fiyat baskıları gözlendiğini kaydetti.
Foreks'de yer alan habere göre, Aşırı gevşek para politikası, devam eden liranın zayıflaması ve politika güvenirliğinin zayıflaması göz önüne alındığında fiyat baskılarının güçlenmeye devam etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirten JP Morgan, yılın kalan bölümünde enflasyonun yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.
JP Morgan yıl sonu için yüzde 63,1 enflasyon beklentilerini korurken, son yıllarda olduğu gibi tahmin risklerinin yukarı yönlü olduğuna işaret etti ve enflasyon yükselmeye devam ettikçe reel politika faizinin daha da negatifleşeceğine vurgu yaptı.
Dün açıklanan verilere göre enflasyon temmuzda yıllık yüzde 79.6 ile 24 yılın zirvesine çıkarken aylık enflasyon yüzde 2.37 oldu. Böylece yıllık enflasyonda yükseliş serisi 14. ayda da devam etti.
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