Goldman Sachs ve JP Morgan'dan Türkiye için enflasyon tahmini

18 Mart 2022 Cuma, 10:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararının ardından yabancı kurumlardan gelen ilk yorumlar yüksek enflasyon beklentisinin korunduğuna işaret etti.

JPMorgan ve Goldman Sachs ekonomistleri yıl içinde enflasyonun yüzde 60 civarında seyredeceğini öngördü.

JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci, Türkiye'de ekonomik görünüm ile para politikası kararları arasında bir kopukluk olduğunu, Merkez Bankası tarafından yaratılmış olan ciddi negatif reel faizin bu durumun somut bir yansıması olduğunu belirtti.

BloombergHT'nin haberine göre, aralık ayına kadar enflasyonun yüzde 60'ın üstünde ya da etrafında seyretmesini beklediklerini açıklayan Cebeci, bu durumun reel faizin uzun bir süre negatifte kalacağına işaret ettiğini söyledi.

"KIRILGAN DURUMDA BIRAKTI"

Cebeci bu ortamın Türk Lirasını da kırılgan bir konumda bıraktığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın son karar metninde iyimser göründüğünü söyleyen Cebeci yıl sonuna kadar politika faizinde de bir değişiklik öngörmediklerini belirtti.

Goldman Sachs da enflasyonun yüzde 60 civarında seyredeceğini öngördü

Goldman Sachs, Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022'nin genelinde yüzde 60'ın üzerinde kalacağını tahmin etti.

ABD'li banka, Türkiye'deki yetkili kurumların "istikrarsız" politika duruşu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

Banka, "Farklı kanallardan gelen etkilerle, (Türkiye'deki) enflasyonun 2022'nin büyük bir bölümünde yıllık olarak yüzde 60'ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir." ifadelerini kullandı.

TCMB YİNE PAS GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 14 seviyesinde tutma kararı aldı. Bloomberg HT anketine katılan kurumların tamamı da faizin sabit bırakılacağını öngörmüştü.

Para Politikası Kurulu’nun karar metninde, “Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin daha da artmasına yol açmaktadır” denildi.

Açıklamada, “küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı” öngörüsüne yer verilirken, “Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

17 Şubat 2022 tarihli bir önceki PPK metninde kullanılan “cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir” ifadesi ise bu açıklamada yer almadı. Buna karşılık TCMB, “cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmektedir” dedi.

Merkez Bankası bu karar ile birlikte aralıksız üçüncü PPK toplantısında faiz oranını sabit bırakmış oldu. Öncesinde Eylül 2021’den başlamak üzere aralıksız dört toplantıda toplam 500 baz puan faiz indirimine gidilmişti.

Bu ay başında açıklanan şubat ayı tüketici enflasyon verisinin başta gıda ve enerji fiyatları kaynaklı olmak üzere yüzde 54,44’e çıkmasının ardından, Türkiye’nin reel faizi gerçekleşen enflasyona göre eksi yüzde 40,44’e kadar inmiş durumda.