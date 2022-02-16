Piyasada gözler faiz kararında: Merkez Bankası kararını yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın 2’nci ikinci faiz kararı için yarın toplanacak. Kurul bir önceki toplantısında faizde değişikliğe gitmedi ve yüzde 14'te sabit bıraktı.



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak PPK'nın politika faizi kararı yarın saat 14.00'de açıklayacak. Ekonomistlerin genel beklentisi politika faizinin değişmeyeceği ve yüzde 14 seviyesinde sabit tutacağı yönünde.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

Faiz kararı öncesi açıklanan bazı rakamlar şöyle:

“- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim-aralık dönemine ilişkin 4'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. Bu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 düşerek 11,2 oldu.

- İstihdam edilenlerin sayısı geçen yılın son çeyreğinde 740 bin kişi arttı. 29 milyon 927 bin kişiye ulaştı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı da ocak ayı bütçe rakamlarını açıkladı. Bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 arttı ve 176 milyar 2 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise 145 milyar 958 milyon lira oldu. Böylece bütçe geçen ay 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.”