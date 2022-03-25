Piyasada son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (25 Mart 2022 Cuma)

25 Mart 2022 Cuma, 09:16

Piyasalarda dün Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği yılın ilk yatırımcı toplantısı takip edilirken yapılan açıklamalarda fiyat istikrarında ana unsurun liralaşma stratejisi olacağı mesajı verildi.

TCMB %50'yi aşan ve %70'e doğru yükselmeye devam eden enflasyona karşı politika faizinde yükseliş ile tepki vermiyor. Nitekim bu toplantıda da düşük faiz politikasından vazgeçileceğine yönelik bir sinyal verilmedi.

TCMB'nin mesajları arasında enerji hariç ÜFE'den TÜFE'ye geçişin büyük ölçüde tamamlandığı ve turizmde risklerin yönetilebilir olduğu ve pandemi öncesine bu yıl dönüleceği de yer aldı.

Ayrıca Rusya'ya ihracatın yaklaşık olarak yarıya indiği Ukrayna'ya ihracatın ise neredeyse sıfırlandığı bilgisi de aktarıldı.

TCMB'nin liralaşma adını verdiği strateji lokallerin tercihlerini döviz mevduatlar yerine TL'den yana kullanmasını içeriyor. Kur korumalı mevduat ise liralaşmadaki en belirgin enstrüman. KKM ilk açıklandığı 20 Aralık'tan bugüne 591 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ancak bankalardaki döviz mevduatlarının payı hâlâ %50'nin üzerinde bulunuyor.

Bugün iç piyasada TCMB tarafından açıklanacak mart ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını da takip edilecek. Verilerin piyasa etkisi yaratması beklenmiyor.

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde bu hafta itibarıyla başlayan ilk dönüşlerin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğini de önümüzdeki dönem piyasada takip edilmeye devam edilecek gelişmelerin başında yer alıyor.

TCMB daha önceki mesajlarında ilk geri dönüşlerin büyük ölçüde yenilendiğini belirtirken dün ise Kavcıoğlu, "Firmaların, tercihlerini liralaşma politikamızla beraber KKM'de TL'den yana kullanacakları konusunda şüphemiz yok" dedi.

Hükümet aralık ayından beri vatandaşların döviz ve altın birikimlerine kur koruması sağlayarak Türkiye ekonomisinin döviz dengesini sağlamaya, kaynakları da daha çok üretime aktararak cari fazla vermeye çalışıyor. Enflasyonla mücadelenin de bu şekilde yapılacağına dikkat çekiyor.

Ancak yükselen enerji fiyatları nedeniyle TCMB bu yıl cari fazla verileceğine ilişkin öngörüsünü PPK metinlerinden kaldırdı. Ekonomistler iki katı aşan revizyonlarla cari açık tahminini 30 milyar dolara yükseltti. Yeni revizyonlar için ise her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği petrol fiyatları takip ediliyor.

Dolar/TL bu ay en yüksek 14.99'u test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08.55'te 14.81/14.82 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL'de, bu ay 14.99 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 2 hafta önce yapılan ilk açıklama ile yükseliş sona erdi ve kur 15 altında daha stabil bir seyir izlemeye başladı.

İşlemciler, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerde ilerleme beklentileri ile TCMB desteğinden bağımsız olarak kurun aşağı geldiğini söylediler.

FED SONRASI TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Küresel tahvil getirilerinde ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını hızlandırabileceği beklentileriyle yükselişler belirginleşmiş durumda. Türkiye'de de hem enflasyon tahminlerindeki hem de küresel faizlerdeki yükselişle tahvil getirileri yukarı yönlü seyir izliyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün %28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükselip son işlemde de aynı seviyede tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS'ler dün ise günü 594/606 baz puan seviyesinde tamamladı.