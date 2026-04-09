Piyasalarda barış coşkusu kısa sürdü: Lübnan saldırısı petrol ve altını yeniden ateşledi

Ortadoğu, modern tarihin en gerilimli 40 gününü geride bırakırken ABD, İsrail ve İran hattında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes mutabakatı küresel sistemde önce bir nefes aldırdı, ardından İsrail’in Lübnan'ı vurmasıyla yeniden sarsıldı. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen diplomasi trafiği barış umudunu yeşertse de sahadan gelen son haberler piyasaların "erken bayram" havasını dağıtmaya yetti.

MASAYA DÖNÜŞTEN LÜBNAN KRİZİNE

ABD Başkanı Trump’ın sert söylemlerinin ardından başlayan ateşkes süreci, tarafların birbirine taban tabana zıt şartlarıyla oldukça riskli bir zeminde ilerliyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında yaptırımların kalkmasını ve dondurulmuş varlıkların iadesini talep ediyor.

ABD, ateşkesin sürmesini boğazın güvenli geçişe açılmasına bağlarken, "Lübnan ve Hizbullah anlaşma dışıdır" diyerek operasyonların önünü açık bırakmak istiyor.

İSRAİL’İN LÜBNAN DARBESİ

Ateşkesin henüz ilk saatlerinde İsrail, Lübnan’a yönelik savaşın başından bu yana en şiddetli hava saldırılarını gerçekleştirdi. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu saldırılar, Pakistan’da yapılması planlanan barış müzakerelerini "pamuk ipliğine" bağlı hale getirdi.

PİYASALARDA 'ATEŞKES' ÇALKANTISI

Ateşkes haberiyle düşüşe geçen piyasalar, İsrail’in Lübnan’ı vurması ve İran’ın "Hürmüz’ü kapatırız" restiyle yeniden volatil bir hal aldı.

Petrolde Risk Primi Geri Dönüyor

Hürmüz Boğazı’nın açılacağı beklentisiyle %13’lük tarihi bir düşüş yaşayan petrol, İsrail’in saldırısı sonrası arz endişelerinin tetiklenmesiyle yeniden tırmanışa geçti.

Brent Petrol 94,73 dolar seviyelerine kadar çekildikten sonra, Lübnan saldırısı ve Hürmüz’ün yeniden kapanma riskiyle birlikte bugün 97 dolar bandına doğru bir tepki alımı gördü.

'Güvenli Liman' Hâlâ Revaçta

Genellikle gerilim azaldığında düşmesi beklenen altın, İsrail'in barış umutlarını azaltan hamlesiyle "güçlü duruşunu" korudu.

Ons altın ateşkesle birlikte 4.800 dolardan 4.700 dolara doğru esneyen fiyatların ardından barışın "kırılgan" olduğunun anlaşılmasıyla bugün yeniden 4.720 dolar seviyelerinde dengelendi.

Türkiye piyasasında gram altın, 7.000 TL sınırından dönerek 6.740 - 6.850 TL bandına çekilse de sahadaki patlamalar yatırımcının temkinli kalmasına neden oluyor.

Borsalarda İyimserlik Yerini Bekleyişe Bıraktı

Trump’ın açıklamasıyla Wall Street’te başlayan coşkulu ralli, İsrail’in Lübnan’ı vurmasıyla yerini "bekle-gör" stratejisine bıraktı. Yatırımcılar, çatışmanın bölgesel bir savaşa evrilip evrilmeyeceğini anlamaya çalışıyor.

GÖZLER İSLAMABAD’DA

Dünya ekonomisi ve siyaseti için en kritik eşik, heyetlerin Pakistan'da yüz yüze geleceği 10 Nisan cuma günü olacak. Ancak İsrail’in son hamlesi barış umutlarını ciddi şekilde azaltmış durumda. Piyasa analistleri, Lübnan’daki saldırıların sürmesi ve İran’ın masadan kalkması durumunda, petrol fiyatlarının yeniden 120 dolar bandını zorlayabileceği ve ons altının 5.000 dolarlık psikolojik sınırı aşabileceği konusunda uyarıyor.