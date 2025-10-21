Piyasalarda belirsizlik sürüyor: Altın fiyatlarında sert düşüş!

Dün akşam 4 bin 381 dolarla rekor kıran ons altın, bugün sert bir düşüş yaşadı. Ons altın fiyatı yüzde 2'nin üzerinde düşerek 4 bin 245 dolara kadar gerilerken, gram altın da 5 bin 800 TL’nin altını gördü.

PİYASALARI HİSSE SENETLERİ ETKİLEDİ

Reuters’ın piyasa haberine göre ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesinden ve bankacılık sektöründeki kredi risklerine ilişkin endişelerin azalmasından cesaret alan hisse senetleri bugün yükseldi ve bu da altını aşağı çekti.

ABD’de bütçe krizinin bu hafta çözülebileceği ve hükümetin yeniden açılabileceği yönündeki beklentiler de güvenli liman talebini azalttı.

TİCARET SAVAŞINDA YUMUŞAMA SİNYALLERİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, piyasalar üzerinde risk algısını artırmıştı. Gözler, iki ülkenin Güney Kore’de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılacak görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapılacağını düşündüğünü açıkladı.

ABD BÜTÇE KRİZİ VE FED ETKİSİ

ABD’de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet 1 Ekim’den bu yana kapalı kalırken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bu durumun hafta içinde sona erebileceğini belirtti. Hassett, "Beyaz Saray, hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır" ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Avustralya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekimde faiz indirimine yaklaşması ve şirketlerin güçlü finansal sonuç açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahının artmasına katkı sağladı.