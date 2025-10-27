Cumhuriyet Gazetesi Logo
Piyasalarda dolar fırtınası esti: Altın haftaya düşüşle başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…
27.10.2025 09:48:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
27 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli varlıklara olan ilgisini azalttı. Doların değer kazanması da altını diğer para birimleri için daha pahalı hale getirdi.

Ons altın, sabah saatlerinde 4053,93 dolara kadar geriledikten sonra cuma gününe göre yüzde 0,82 düşüşle 4078,35 dolar seviyesinde işlem gördü. Yatırımcılar, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı.

DOLAR GÜÇLENİRKEN ALTIN GERİLİYOR

Dolar, Japon Yeni karşısında son iki haftanın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, bu durum altın fiyatlarını aşağı çekti.

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Bu olası ticaret anlaşması piyasalar için beklenmedik ve olumlu bir sürpriz oldu. Ancak bu gelişmeler altın açısından olumsuz. Altın hâlâ gevşek mali ve parasal politika beklentilerinden destek buluyor" değerlendirmesinde bulundu.

FED’DEN 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Fed’in çarşamba günü tamamlanacak iki günlük toplantısında faiz oranını 25 baz puan düşürmesi öngörülüyor. Bu beklenti, geçen haftaki zayıf enflasyon verileriyle daha da güçlendi.

ALTIN FONLARINDA GERİLEME

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust (GLD)’ın varlıkları, perşembe günkü 1052,37 tondan 1046,93 tona gerileyerek yüzde 0,52 azaldı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Spot gümüş 47,79 dolara kadar geriledikten sonra yüzde 0,82 düşüşle 48,19 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 509 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 621 TL
  • Cumhuriyet altını: 38 bin 306 TL
  • Ons altın: 4 bin 57 dolar
  • Yarım altın: 19 bin 230 TL
  • Tam altın: 38 bin 507 TL
  • Gremse altın: 96 bin 563 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını