Piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararında: 'Merkez' faiz artışında hız kesecek mi? İşte yerli ve yabancı ekonomistlerin faiz beklentisi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:22

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. TCMB faiz kararını 23 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750 baz puan, eylül ve ekimde 500'er olmak üzere beş toplantıda şahin hamlelerle toplam 2,650 baz puan faiz artırmıştı.

Yabancı kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaşma döngüsünde kasım ayında tempoyu düşüreceğini öngördü.

İŞTE FAİZ BEKLENTİLERİ:

Societe Generale (SocGen) analistleri TCMB'nin Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı beklentisini paylaştı. SocGen Aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını tahmin etti.

ABD'li banka Morgan Stanley TCMB'nin 250 baz puanlık faiz artışı yaparak faizi yüzde 35'ten yüzde 37,5'e çıkarmasını hedefliyor.

Notta, "Büyümede ılımlı bir ayarlamaya yönelik politika tercihi ve parasal aktarımdaki gecikmeler göz önüne alındığında, TCMB'nin artış hızını azaltması ve birikimli sıkılaştırma adımlarının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmesi muhtemel" değerlendirmeleri yer aldı.

Hollanda merkezli bankacılık devi ING Bank ekonomistleri de TCMB'nin faiz artırımlarında hız keserek 250 baz puan artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de politika faizinin Kasım ayında yüzde 37,50 seviyesine çıkarılacağı yönünde.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37.50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.