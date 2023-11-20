Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım 2023 TCMB faiz kararı ...

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:51

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı bu hafta ilan edilececek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım Merkez Bankası faiz oranı ne olacak?

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu toplantısı Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı toplantı sonrasında saat 14.00’de duyurulacak.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.