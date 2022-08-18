Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:11

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,42 puan değer kazandı.

Dün 2.980 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,59 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 2.979,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.959,95 en yüksek ise 2.998,04 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,40 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Garanti BBVA oldu.

ALTININ ONSU 1.770 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,12, bileşik getirisi yüzde 18,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0170, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 135,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9640 liradan, Euro 18,2710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.770 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 yükselişle 94,5 dolardan işlem görüyor.