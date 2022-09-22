Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

22 Eylül 2022 Perşembe, 13:16

Dün 3.245,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 3.247,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.236,99, en yüksek ise 3.295,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve sanayi endeksi yüzde 1,46 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank oldu.

ALTININ ONSU 1.666 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9860, sterlin/dolar paritesi 1,1290 ve dolar/yen paritesi 143,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,3620 liradan, Euro 18,0980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.666 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 89,6 dolardan işlem görüyor.