Euro ne kadar oldu? (22 Eylül 2022)
Piyasalarda dikkatler Merkez Bankası faiz kararında. Fed faiz artırımı sonrası dolar 20 yılın zirvesine çıkarken Euro'da da hareketlilik sürüyor.
Para piyasalarında dikkatler Merkez Bankası faiz kararını beklerken döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Yüzde 0.29'luk bir değişim yaşayan Euro bugün yukarı ibreyi gösteriyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,3490 liradan, Euro 18,0270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,3470 liradan alınan dolar 18,3490 liradan satılıyor. 18,0250 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,0270 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,3250 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 18,1380 lira oldu.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nda olacak. AA Finans anketine göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.
EURO BÖLGESİNDE DARALMA BEKLENİYOR
Deutsche Bank, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gazının kesilmesinin Euro Bölgesi'nde enflasyon için yükseliş potansiyelini ve büyümede aşağı yönlü riskleri artırdığını bildirdi.
Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.
Deutsche Bank, 2023 yılı için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.
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