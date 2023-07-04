Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:24

Güncelleme: 04.07.2023 - 13:54

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 6.041,35 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,06 puan değer kazandı.

Dün 6.015,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,39 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 6.049,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.980,08, en yüksek ise 6.070,78 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 1,37 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

HİSSELER 45'I YÜKSELDİ

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Yapı Kredi ve Sasa Polyester oldu.

ALTININ ONSU 1.930 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,66, bileşik getirisi yüzde 14,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 144,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0630 liradan, Euro 28,4360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.930 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.9 artışla 75.6 dolardan işlem görüyor.