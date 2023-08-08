Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:37

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:39

Avrupa Birliği (AB) ve serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmış ülkeler harici menşeli mücevher ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Ayrıca; Borsa İstanbul üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için "kota uygulaması" getirilecek.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk yedi ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 180 artarak $19.4 milyar oldu. Diğer kıymetli metaller de dahil edildiğinde ilk yedi aylık tutar 21 milyar doları aşıyor.

Depremin hemen ardından da altın ithalatına kısıtlamalar getirilmiş ancak bu adımlara rağmen iç piyasada devam eden altın talebi Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervlerinden karşılanmaya başlanmıştı. TCMB altın rezervleri Mart sonundaki 53.36 milyar dolarlık zirvelerinden bugüne yakaşık 12 milyar dolar geriledi.

HAZİNE BORÇLANMALARI TAKİP EDİLECEK

Hazine'nin bugün biri ihale biri doğrudan satış ile gerçeleştireceği iki borçlanma piyasalarda takip edilecek.

Hazine iki ve beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri dün yeniden ihraç etti. Hazine dün neredeyse tamamı beş yıl vadeli ihraçtan yaklaşık 44 milyar TL borçlandı. Uzun vadede bileşik getiri yüzde 20.55 oldu.

Hazine bugün ise dört yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ve beş yıl vadeli kira sertifikası ile borçlanacak. Hazine Ağustos'ta 152.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 136 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Bu ay da programda iç piyasada dolar cinsi iki yıl vadeli ihraç da bulunuyor.

AĞUSTOS AYINA DA BELİRGİN TÜFE

TÜFE artan vergiler ve TL'deki keskin değer kaybı ile aylık yüzde 9.49, yıllık yüzde 47.83'e yükselirken; vergilerin temmuz ortasında başlaması nedeniyle ağustos ayına da belirgin TÜFE artışı bekleniyor. TÜFE yılsonunda yüzde 60'a doğru yükselişini sürdürecek.

Dolar TL saat 09.29'da 27.01 Euro TL ise aynı dakikalarda 29.75 bandında işlem görüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine sonrası açıklamasında enflasyonun iç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükseldiğini belirterek "yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" dedi ve ekledi:

"Dikkat edilirse, bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir."

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Çin'de açıklanan zayıf ticaret verilerinin ardından gerilerken, yatırımcılar Çin ve ABD'de bu hafta açıklanacak ve küresel ekonominin sağlığı hakkında bilgi verecek enflasyon verilerini yakından izliyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun Temmuz'da yıllık yüzde 3.3'e hafif yükseldiğini, çekirdek enflasyonun ise yüzde 4.8 seviyesinde değişim göstermediğini tahmin ediyorlar.