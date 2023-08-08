Fed yetkilisi Michelle Bowman'dan faiz açıklaması
Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman, ABD merkez bankasının fiyat istikrarını tam olarak sağlamak için faizleri daha da yükseltmesi gerekebileceğini söyledi.
Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman daha fazla faiz artışına ihtiyaç olabileceği sinyalini verdi.
Bowman, "Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru bir patikaya girmesi için muhtemelen ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacaktır" dedi.
Cumartesi günü Colorado'da Kansas Bankacılar Birliği'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Bowman, Fed'in geçen ayki toplantısında alınan faiz artırımı kararını desteklediğini söyledi.
"DAHA FAZLA KANIT GÖRMEK İSTİYORUM"
O zamandan bu yana açıklanan veriler fiyat artışında bir yavaşlama olduğunu gösterse de Bowman, enflasyondaki düşüşün devam ettiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti.
Bowman, "Son dönemde enflasyonun düşmesi olumluydu, ancak daha fazla faiz artışını ve faizin ne kadar süre kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiğini değerlendirirken enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize doğru anlamlı bir yolda olduğuna dair tutarlı kanıtlar arayacağım. Ayrıca tüketici harcamalarında yavaşlama ve işgücü piyasası koşullarının gevşediğine dair işaretleri de izliyor olacağım" diye konuştu.
Bowman, Fed yetkililerinin gelen verileri değerlendireceğini ve enflasyondaki gelişmenin durması halinde gelecekte faizleri artırmaya istekli olmaları gerektiğini söyledi.
Fed'in yılın geri kalan bölümünde üç toplantısı bulunuyor. Bir sonraki toplantı eylül ayında yapılacak.
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