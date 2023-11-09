Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:41

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 azalışla 7.795,66 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,23 puan azaldı. Dün 7.860,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,60 puan ve yüzde 0,76 azalışla 7.801,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.751,56, en yüksek 7.855,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

ALTININ ONS FIYATI 1.947 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,02, bileşik getirisi yüzde 41,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 151,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4980 liradan, avro 30,5620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.947 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 yükselişle 80,1 dolardan işlem görüyor.