Dolar tarihi zirvelere yakın seyrediyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:50

Hazine'nin düzenlediği ihalelerden 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri, bankalara zorunlu olarak tahvil aldıran regülasyonlarla gerilediği tek haneli seviyelerden yüzde 42.18'e kadar yükseldi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen Merkez Bankası regülasyonlarıyla yüzde 8.6 civarına kadar gerileyen bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu.

Hazine dün 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvil ihaleleri ile dün yaklaşık 21 milyar TL borçlandı. Bu haftaki dört ihalede borçlanma yaklaşık 40 milyar TL oldu.

KREDİ RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu.

5 yıllık CDS küresel risk iştahındaki artışın da etkisiyle dün 376/381 baz puanda gerileyerek tamamladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru bu sabah güne 28.5105 seviyesinden başladı.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27.3 seviyesinde gerçekleşti.

Euro/TL ise 30.50 seviyesinden alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Tahvil getirileri ve dolar birkaç haftanın dip seviyelerine yakın seyrederken para politikasının geleceğine dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekleyen yatırımcılar, bir faiz artırımına daha gidilmesinin ne kadar olası olduğunu anlamaya çalışıyorlar.

Küresel piyasalarda dolar, bazı Fed yetkililerinin faiz artırımlarının devam etmesi olasılığına açık kapı bırakmalarının ardından hafif toparlanırken yatırımcılar Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamaları izleyecek.