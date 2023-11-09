Son Dakika... Euro zirve tazeledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 9 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:30

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasalarda sürecin ekonomiye etkisi ve önümüzdeki yıl beklenen yabancı yatırımcı giriş beklentilerinde değişim olup olmayacağı takip edilecek.

Yatırımcılar bugün faiz oranlarına dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını da izleyecekler.

NET REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.30'da haftalık rezerv istatistiklerini açıklayacak. Bankacıların hesaplamaları toplam rezervlerin 1.6 ile 1.9 milyar dolar arasında arttığını, net rezervlerin ise 0.2-0.4 milyar dolar düştüğünü gösterdi. Hesaplamalar ile gerçekleşmeler son dönemde oldukça yakın oluşuyor.

Hazine'nin bu hafta gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi. İhalelerden 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri, bankalara zorunlu olarak tahvil aldıran regülasyonlarla gerilediği tek haneli seviyelerden yüzde 42.18'e kadar yükseldi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla yüzde 8.6 civarına kadar gerileyen bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu. TCMB'nin geçen ay bankalara tahvil yükümlülüğü getiren regülasyonların önemli bölümünü kaldırması ve faiz artışları TL cinsi bono piyasasını yeniden serbestleşmeye doğru götürüyor.

5 YILLIK CDS'LERDE DÜŞÜŞ

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu. 5 yıllık CDS küresel risk iştahındaki artışın da etkisiyle dün günü 374/379 baz puanda gerileyerek tamamladı.

Dolar/TL'de geçen hafta illikit piyasada görülen 28.64 seviyesi kalıcı olmadı. Bu sabah kur güne 28.53 zirvesinden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27.4 seviyesinde gerçekleşti.

6 Kasım'da gördüğü 30.71 zirvesini yenileyen Euro TL gün içi en yüksek 30.83'ü gördü.

Merkez Bankası dün şirketlerin kredi bakiyesine göre döviz pozisyonlarını bildirim yükümlülüğüne ilişkin sınır ve kapsamı değiştirdi. Resmi gazete ve TCMB'nin basın duyurusuna göre 10 milyon lira üzeri kredisi bulunan firmaların özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi. TCMB'nin sadeleşme adımlarına devam etmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Yatırımcılar küresel faiz oranlarının zirve seviyeye ulaştığına dair işaretleri beklerken Asya borsaları yükseldi; dolar ABD hisse piyasalarındaki yükselişin ve S&P 500 endeksinin iki yılın en uzun süren kazanımlarını elde etmesinin ardından geriledi.