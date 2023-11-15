Piyasalarda gün sonu

Yayınlanma: 15.11.2023 - 19:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 19:00

BIST 100 endeksi, güne 45,02 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 7.716,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.634,35, en yüksek 7.738,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 7.665,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,87 puan ve yüzde 0,02 kazançla 8.081,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1.959 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 1 milyon 864 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,92'den, bileşik getirisi de yüzde 41,51'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,5963 lira, satışta 28,7109 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,5626 lira, satışta 28,6771 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 151,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.