Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:31

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 7.566,12 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,18 puan azaldı. Dün 7.568,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,07 puan ve yüzde 0,44 artışla 7.601,37 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.533,53, en yüksek 7.621,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, Petkim ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTININ ONS FIYATI 1.947 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 151,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6280 liradan, avro 30,6770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.947 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 düşüşle 82,3 dolardan işlem görüyor.