Piyasalarda haftanın ilk günü: Euro ne kadar oldu? (8 Ağustos Pazartesi )

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:40

Yurtdışı piyasalarda çarşamba günü Fed'in faiz artırım hızı hakkında fikir verecek olan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi ve Perşembe günü ABD Ağustos ayı Michigan tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

DÖVİZ REZERVLERİ SINIRLI TOPLANDI

Ekonomi yönetimi öncelikle düşük faiz politikasıyla imalat sanayi yatırımlarını artırmayı, orta vadede cari açığı kapatmayı güden bir politika izliyor. TCMB ve ekonomi yönetimi ancak bundan sonra yüzde 80'e ulaşan ve tüketicilerin alım gücünü keskin şekilde düşüren enflasyon ile mücadele hedeflerken, şu anki artışların arz tarafı ve uluslararası etkiler kaynaklı olduğunu savunuyor.

Ancak cari açık yılın başından bu yana artış eğilimi sergilerken, TCMB'nin döviz rezervleri de geçen ay gördüğü dip seviyelerden ancak sınırlı toparlandı.

Gün içi en yüksek 18.29'u bulan Euro/TL paritesi 18.28'den işlem görüyor.

Euro/ dolar paritesi ise 1.0175 seviyesinde.