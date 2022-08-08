Dolar 18 lira seviyesine tutundu: Dolar/TL ne kadar oldu? (8 Ağustos 2022)

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:34

Yatırımcılar bu hafta perşembe günü yayımlanacak haziran ayı cari işlemler dengesi verisi başta olmak üzere, çarşamba günü haziran ayı işsizlik, perşembe günü de haziran ayı sanayi üretimi verilerini izleyecekler.

Yurtdışı piyasalarda ise çarşamba günü Fed'in faiz artırım hızı hakkında fikir verecek olan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi ve perşembe günü ABD ağustos ayı Michigan tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

Ekonomi yönetimi öncelikle düşük faiz politikasıyla imalat sanayi yatırımlarını artırmayı, orta vadede cari açığı kapatmayı güden bir politika izliyor. TCMB ve ekonomi yönetimi ancak bundan sonra yüzde 80'e ulaşan ve tüketicilerin alım gücünü keskin şekilde düşüren enflasyon ile mücadele hedeflerken, şu anki artışların arz tarafı ve uluslararası etkiler kaynaklı olduğunu savunuyor.

Ancak cari açık yılın başından bu yana artış eğilimi sergilerken, TCMB'nin döviz rezervleri de geçen ay gördüğü dip seviyelerden ancak sınırlı toparlandı.

DİPTEN KISMEN TOPARLADI

Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı verilere göre döviz rezervi dün iki milyar doların biraz üzerinde artışla en son 2002 yılında gördüğü dip seviyelerden kısmen toparlandı. Buna rağmen bankacıların hesaplamalarına göre Temmuz ortasında eksi 55 milyar dolar olan swap hariç döviz rezervlerinde sınırlı toparlanma görüldü.

Turizm sezonundaki güçlü seyire ve yıl sonu turizm hedeflerinin yükselmesine rağmen enerji ithalat faturası ve Euro/dolar paritesindeki düşüş kaynaklı yurtiçi döviz talebinin artacağı tahmin ediliyor.

Yılın ilk yedi ayında ithalattaki artış Türkiye'nin cari açığının kapanmasında hayati öneme sahip ihracat gelirlerindeki artışın çok üzerinde seyrederken dış ticaret açığı yüzde 143 tırmandı. Küresel pazarlardaki gelişmelerle birlikte ihracatçı sektörlerde aşağı yönlü revize edilmeye başlanan yılsonu beklentileri hükümetin ihracat gelirlerine dayalı ekonomi politikasını işlevsiz kılabilir.

Bu bağlamda ödemeler dengesi verileri ve yurtdışından Türkiye'ye döviz girişi yakından izlenecek. Reuters anketine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji fiyatlarının dış ticaret açığında yol açtığı sert artışın etkisiyle Haziran ayında cari açığın 3.4 milyar dolar olduğu, yılın tamamında ise 40 milyar doları aşacağı tahmin edildi.

Koronavirüs salgının hafiflemesinden bu yana iki yıldır aralıksız artan sanayi üretiminde yine Reuters anketine göre Haziran'da geçen yıla göre yüzde 6.7 arttığı tahmin edildi.

PETROLDEN DİPTEN DÖNDÜ

Dış piyasalara bakıldığında küresel resesyon kaygıları ile geçen hafta Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyelere inen petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Enflasyon nedeniyle küresel ekonominin yavaşlayacağı ve talebin daralacağı endişelerinin baskısı altında kalan petrolün fiyatlarının seyri Türkiye'nin tarihi seviyeye yükselen enerji ithalat faturası açısından yakından izleniyor.

ABD'de cuma günü açıklanan ve beklentilerin iki katını aşan tarım dışı istihdam artışının ardından yatırımcılar Fed'in gelecek ay 75 baz puan daha faiz artıracağını beklentisini daha kuvvetli fiyatlamaya başladı. ABD'nin iki yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri cuma günü 20 baz puan yükseldi ve 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirilerinin 40 baz puan üzerinde kaldı.

Asya borsaları haftaya zayıf başlangıç yaparken dolar, ABD tarım dışı istihdam verilerinin resesyon endişelerini yatıştırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) keskin faiz artıracağı beklentisini pekiştirmesiyle yükseldiği seviyelerde tutundu. Dolar endeksi bugün 106.54 ile cuma günü gördüğü 28 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyenin yakınında seyretti.

Geçen hafta 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL şu dakikalarda 17.9545 seviyesinden işlem görüyor. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26 seviyesinde.

CDS DÜŞÜŞTE

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanin maliyeti (CDS) Temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından son yedi seansın beşinde keskin düşüş kaydetti. CDS Cuma günü 2 baz puan yükselerek 730/740 baz puandan kapanırken geçen haftanın tamamına bakıldığında 82 baz puan düşüş kaydetti.