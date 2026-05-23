Piyasalarda haftanın özeti: Borsada kayıp, dövizde yükseliş, altında yatay seyir

Bu hafta piyasalardaki sert dalgalanmanın merkezinde siyaset sahnesinden gelen haber akışı yer aldı. CHP'nin kurultaylarına yönelik alınan ve siyasi belirsizliği zirveye taşıyan 'mutlak butlan' kararı, yatırımcı risk algısını bozarak borsada panik satışlarını tetikledi. Ekonomi cephesinde ise bu siyasi şokun yarattığı sarsıntıyı durdurmak için Türkiye Varlık Fonu (TVF) borsada yoğun alımlarla devreye girerken, artan kırılganlık yabancı yatırım kuruluşlarının Merkez Bankası'ndan haziran ayında yeni bir faiz artışı beklemesine yol açtı.

Yatırım araçlarından borsa değer kaybederken, döviz Euro hariç değer kazandı, altın yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,89 azalışla 13.808,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek 14.342,48 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde hizmetler endeksi yüzde 3,38 düşüşle 12.730,37 puana, sanayi endeksi yüzde 3,69 azalışla 18.161,60 puana, teknoloji endeksi yüzde 2,03 kayıpla 49.217,78 puana ve mali endeks yüzde 5,24 değer kaybıyla 18.098,35 puana geriledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSE SENETLERİ

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 26,38 ile Europower Enerji ilk sırada yer aldı.

Europower Enerji'yi yüzde 15,33 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 11,48 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,34 ile Hektaş, yüzde 12,83 ile KUYAŞ Gayrimenkul ve yüzde 12,72 ile Ral Yatırım Holding oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 869 milyar 600 milyon lirayla ASELSAN, 593 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 513 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yatay seyirle 6 bin 632 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da değişim göstermeyerek 44 bin 684,40 lira oldu.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftadaki kapanışının hemen üzerinde 11 bin 108,60 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artarak 45,7390 liraya yükselirken, Euro'nun satış fiyatı yatay seyirle 53,0340 lira oldu.

Geçen hafta 60,8640 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,46 artışla 61,7550 liraya yükseldi.

İsviçre Frangı da yüzde 0,29 yükselişle 58,1560 liradan alıcı buldu.