Piyasalarda 'savaş depremi' sürüyor: Dubai Borsası'nda düşüş yüzde 20'yi aştı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan kriz, Dubai’de finansal ve emlak piyasalarını sarstı. Dubai Finansal Piyasalar Genel Endeksi, bugün yüzde 3,2 düşüşle şubat ayındaki zirvesine göre toplamda yüzde 21 değer kaybetti. Bu durum, “ayı piyasası”na girildiğini gösteriyor.

Savaşın üçüncü haftasına girmesiyle Dubai’nin “bölgedeki güvenli liman” imajı tehdit altına girdi. Güvenlik algısındaki bozulma, yatırımcıların şehrin gayrimenkul piyasasına yönelik risk algısını artırdı. Bu durum, emlak şirketlerinin hisselerinde sert satışlara neden oldu. Seyahat, havacılık ve bankacılık hisseleri de satış dalgasından ciddi şekilde etkilendi.

EMAAR HİSSELERİNDE BÜYÜK KAYIP

Çatışmaların şubat ayı sonunda başlamasından bu yana en büyük kayıplar, Emaar Properties ve Emaar Development hisselerinde görüldü. Söz konusu şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 35 değer kaybetti.

Çatışmalar öncesinde Dubai borsası, artan tüketim, turizm büyümesi, gayrimenkul patlaması ve finansal hizmetler sektörünün desteğiyle yaklaşık altı yıl içinde yüzde 300 yükselmişti.

TÜRK YATIRIMCILAR DA DİKKATLE TAKİP EDİYORDU

Son yıllarda Dubai gayrimenkul piyasasına ilgi gösteren yabancı yatırımcılar arasında Türkler de öne çıkıyordu. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kur oynaklığı nedeniyle varlıklarını çeşitlendirmek isteyen birçok Türk yatırımcı, özellikle konut projelerine yönelmiş ve Dubai’yi alternatif bir yatırım merkezi olarak görmeye başlamıştı.

Yatırımcılar, çatışmanın uzaması halinde enerji fiyatlarındaki dalgalanma, turizm ve seyahat sektöründeki çöküş ile emlak piyasasındaki güven kaybının daha derin hasar yaratabileceğini öngörüyor. Kısa vadede toparlanma için jeopolitik gerilimin azalması bekleniyor, ancak bu durumun ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor.