Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (25 Şubat 2022 Cuma)
Rusya Ukrayna geriliminin ardından güvenli liman altında yaşanan sert yükseliş ara verdi. Dün gördüğü 915 TL seviyelerinden başlayan gerilemenin ardından gram altın fiyatları bugüne 864 TL seviyesinden başladı.
Rusya - Ukrayna geriliminin ardından güvenli liman altında yaşanan sert yükseliş ara verdi.
Dün gördüğü 915 TL seviyelerinden başlayan gerilemenin ardından gram altın fiyatları bugüne 864 TL seviyesinden başladı.
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın, haftaya Ukrayna’daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken altın da yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı.
Rusya’daki savaş riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, cuma günü sabah saatlerinde 1.912 dolar seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 861 TL seviyesinde bulunuyor.
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