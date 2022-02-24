Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında
İzmit'te internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı (60) öldüren Ramazan Ö. (21) ve olayla bağlantısı olan Burhan P., tutuklanırken, biri kadın 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan aralarında 1 avukatın da bulunduğu bazı kişilerin ise sorguları devam ediyor.
İzmit'te geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Ramazan Ö., ofisine gittiği Güngör Arslan’ı tabanca ile peş peşe ateş ederek vurdu. Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Ramazan Ö., yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ramazan Ö.'nün ifadesi alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Ramazan Ö. ile bağlantılı olduğu belirlenen kişileri gözaltına aldı.
Bu sırada gözaltı için ek süre alındı. Olay günü Ramazan Ö.’nün ofise gelerek, “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” dediği, Arslan ile görüştüğü sırada tabancasını ateşlediği belirlendi. Ramazan Ö.’nün olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., Güngör Arslan’ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Ö. ve onunla bağlantıları olduğu belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi sorgularının tamamlanması üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ramazan Ö. ve Burhan P. tutuklanırken, Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
GÖZALTINDAKİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Gözaltı sürelerinin dolması üzerine 4 kişi ilk etapta adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılarının olduğu belirlenerek gözaltına alınanların ise sorgusu devam ediyor. Aralarında avukat E.K.’nın da bulunduğu kişilerin Ramazan Ö. ile ilişkileri çözülmeye çalışılıyor.
İlgili Haberler
- Gazeteci Güngör Arslan cinayeti Meclis gündeminde: 'Devletin istihbarat birimlerinin bilgisi var mı?'
- Gazeteci Nur Batur Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirdi
- Gazi'nin İzmir'de gazetecilerle buluşması...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
En Çok Okunan Haberler
- Aksoy: Suçsuzluğum kanıtlandı, göreve iadeyi bekliyorum
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?
- Maydanozun 14 faydası
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir