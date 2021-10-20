Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (20 Ekim 2021)

20 Ekim 2021 Çarşamba, 09:03

Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin desteğiyle, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün başlayacak. Karar yarın saat 14.00'de açıklanacak.

TL'deki değer kaybı, TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile başladı.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL dün yeni rekor olan 9.37 seviyesini gördü. TL Eylül ayı başından beri dolar karşısında %11 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp %6'da kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında %3'e yakın değer kazandı.

Dün gelişmekte olan para birimlerinde dolar karşısında %1'e yakın değer kazancı yaşanırken TL'deki kazanç benzer para birimlerinin yarısının da altında kaldı.

TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir ile dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin gevşeme döngüsüne TL'deki değer kaybına rağmen bu hafta da devam etmesi beklenirken, indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu.

Ankete katılan 21 kurumdan 10'u politika faizinin %17.5'e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise %17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

KURDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah saat 08.40'ta 9.2905/9.3200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.8202/10.8555, sepet bazında TL 10.0553/10.0877 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ortasından bu yana yeni zirveye yakın olan 445/450 baz puandan kapandı.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, küresel ekonomideki toparlanmanın süreceği beklentisi ve şirket bilançolarına dair artan iyimserlikle yükselirken, ABD'nin uzun vadeli Hazine tahvil getirileri de beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Yen dolar karşısında dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

New York borsasında S&P 500 endeksi dün %0.74 yükselerek, Eylül ayının başlarında gördüğü rekor seviyenin yalnızca %0.4 altında seyretti.

Önümüzdeki haftalarda şirket bilançoları birçok ülkede yatırımcıların günseminde olacak. Hollanda'nın çip üretim ekipmanı üreticisi şirketi ASML Holdings ve Tesla bugün ilerleyen saatlerde çeyrek dönem bilançolarını açıklayacak.

ABD tahvil tahvil getirilerindeki değişiklikler döviz piyasalarına yön verdi. ABD'nin uzun vadeli tahvil getirilerindeki artış doları yen karşısında yaklaşık dört yılın zirvesine yükseltirken, kısa vadeli tahvil getirilerindeki gerileme doların yine de diğer başlıca para birimlerinin gerisinde kalmasına neden oldu.

Fed'in erken faiz artırımına gideceği beklentilerinin hafiflemesine karşılık İngiltere ve Yeni Zelanda'nın yakın bir dönemde faiz artıracağı beklentileri kuvvetlendi. Bu ülkelere komşu Avrupa Birliği ve Avustralya'da faizlerin yakın bir zaman içinde yükseleceği beklentisi de güçlenmiş oldu.

BANKACILARIN BÜYÜK ENDİŞESİ

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor.

TCMB'nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise %20'ye doğru yükselişini sürdürerek 2.5 yılın zirvesinde.

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Öte yandan iç piyasada Eylül ayı merkezi yönetim borç stoku verileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumu ile başlayacak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri de yer alıyor.