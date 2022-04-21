Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (21 Nisan 2022 Perşembe)

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:06

Bugün iç veri gündeminde Nisan ayı tüketici güven endeksi, TCMB'nin geçen hafta politika faizini sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para banka, rezerv, menkul kıymet hareketleri istatistikleri takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ABD temasları da takip edilen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Nebati ABD'de sağlık, altyapı, bankacılık ve finans başta olmak üzere şirket yöneticileri ile görüşmeler yaptı. ABD'li şirketlerin Türkiye'deki mevcut ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişi yapılırken Nebati yeni yatırımlar için de "neden ülkemize yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün TBMM'de yaptığı konuşmasında TCMB'nin yurtdışındaki Türkler başta olmak üzere yabancılara YUVAM hesaplarıyla döviz korumasıyla yüzde 4'e ulaşan ek getiri verildiğini hatırlatarak kesimleri Türkiye'de yatırıma davet etti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracatçı döviz gelirlerinin daha büyük bir bölümünü ve hizmet ihracatı kaynaklı döviz gelirlerinin TL'ye dönen kısmını satın alacağını açıklamasıyla dolar/TL geçen hafta sınırlı gerilemiş ancak Rusya'nın Ukrayna işgali ile yerleştiriği 14.5-15 dar bandında yatay seyrini sürdürmüştü.

Ekonomi yönetimi kamunun belirleyici olduğu kur politikasında istikrarlı bir seyir hedefliyor. Hükümet kurda istikrarın sağlandığını faiz sorunun bittiğini sırada ise yılsonuna doğru enflasyonda başlayacan düşüş olduğunu söylüyor. Ancak bu politikanın artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle hergeçen gün daha fazla döviz ihtiyacı oluşturması ise piyasalarda endişe ile izlenen konuların başında yer alıyor.

Kur bu sabah 0849'da 14.6650/14.6715 seviyesinde işlem gördü. Hazine borçlanma programı bu ay 27 milyar TL'lik hedefe karşın 40 milyar TL'in üzerinde bir borçlanma ile TÜFE ağırlıklı tamamlandı. TCMB'nin bilançosunun %5'ine kadar devam eden tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilde ise bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57' ile test ettiği zirveden gerilemiş durumda. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün yüzde 22'in altı test edildi son işlem yüzde 21.98 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti. CDS dün günü 586/593 baz puan seviyesinden tamamladı.

Küresel piyasalarda dolar, Fed'in para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştıracağı beklentilerinden destek alarak yükseldi, ancak G20 maliye bakanları arasında gerçekleşecek zirvenin dolardaki hızlı değer artışı konusunda nelere işaret edebileceğine dair kaygılar nedeniyle dün kaydettiği zirve seviyelerin oldukça altında kaldı.



